Стали известны характеристики нового смартфона Nokia

HMD Global разрабатывает флагманский смартфон, который должен стать конкурентом для Galaxy S9 и Huawei P20 Pro. Он получит тройную камеру и ксеноновую вспышку.

В интернете появилась фотография брошюры, на которой, предположительно, перечислены характеристики смартфона Nokia 9. Если верить этой информации, смартфон получит тройную камеру с модулями 41, 20 и 9,7 МП. Похожая камера установлена в Huawei P20 Pro. Также упоминается, что 41-мегапиксельный модуль получит двойную апертуру f/1.5 – f/2.4, как у Galaxy S9. Благодаря двум дополнительным модулям смартфон сможет делать фотографии с размытием и черно-белые снимки.

Одной из интересных особенностей Nokia 9 должна стать ксеноновая вспышка. Подобные вспышки в современных смартфонах давно не уславливаются, но, похоже, Nokia хочет возродить эту традицию. Из-за особенностей работы ксеноновой вспышки, ее нельзя использовать в качестве фонарика. Инженеры Nokia это учли и установили дополнительную светодиодную вспышку.

Среди других характеристик стоит отметить 6,01-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Ожидается, что Nokia 9 выйдет к концу 2018 года.