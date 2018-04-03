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Стали известны характеристики нового смартфона Nokia

Смартфон Nokia
21:15 Сегодня Телеграф
www.macdigger.ru
Фото: www.macdigger.ru

Новости технологии: Nokia готовит новый флагманский смартфон с тройной камерой и ксеноновой вспышкой.

HMD Global разрабатывает флагманский смартфон, который должен стать конкурентом для Galaxy S9 и Huawei P20 Pro. Он получит тройную камеру и ксеноновую вспышку.

В интернете появилась фотография брошюры, на которой, предположительно, перечислены характеристики смартфона Nokia 9. Если верить этой информации, смартфон получит тройную камеру с модулями 41, 20 и 9,7 МП. Похожая камера установлена в Huawei P20 Pro. Также упоминается, что 41-мегапиксельный модуль получит двойную апертуру f/1.5 – f/2.4, как у Galaxy S9. Благодаря двум дополнительным модулям смартфон сможет делать фотографии с размытием и черно-белые снимки.

Одной из интересных особенностей Nokia 9 должна стать ксеноновая вспышка. Подобные вспышки в современных смартфонах давно не уславливаются, но, похоже, Nokia хочет возродить эту традицию. Из-за особенностей работы ксеноновой вспышки, ее нельзя использовать в качестве фонарика. Инженеры Nokia это учли и установили дополнительную светодиодную вспышку.

Среди других характеристик стоит отметить 6,01-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Ожидается, что Nokia 9 выйдет к концу 2018 года.

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Новости технологии, Nokia, Nokia 9, Новый телефон Nokia, Смартфон Nokia.
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