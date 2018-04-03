Состоялась презентация мини-робота, способного поднять вес до 4 тонн (Видео)

Американские специалисты создали уникального мини-робота. Он способен за один раз поднять груз весом до четырех тонн.

Специалисты компании Trailer Valet (США) провели презентацию мини-робота RVR. Разработчики продемонстрировали, что устройство способно поднять за один раз до четырех тонн грузов при весе самого робота в 44 килограмма. Подробная информация об открытии размещена на официальном сайте компании-производителя.

Сообщается, что на одном заряде батареи робот может работать 30 минут, стоимость новинки составляет всего четыре тысячи долларов. Робот RVR управляется при помощи дистанционного пульта, который одним нажатием кнопки помогает переместить грузы.

Мини-робот RVR

Мини-робот оснащен тяжелыми гусеницами, которые обеспечивают ему высокую проходимость в любой местности – на асфальте, траве, грунте. Когда новая разработка поступит в свободную продажу, пока не сообщается.

Руководство компании-производителя заявило, что если мини-робот будет пользоваться популярностью, то его будут усовершенствовать, расширять его функциональные возможности.