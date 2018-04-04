Instagram ограничит доступ сторонних приложений к данным пользователей

Если вы активный пользователь Instagram и часто прибегаете к помощи сторонних приложений, вам пора задуматься об альтернативах. Соцсеть меняет программный интерфейс приложения (API) и закрывает доступ к данным пользователей.

Что известно

Instagram сократил время, за которое сторонние программы могли «тягать» информацию из аккаунтов пользователей. Теперь они могут совершать только 200 запросов в час, а не 5 тысяч, как прежде. Некоторые приложения будут полностью отключены от Instagram из-за изменений в API.

Новость будет болезненной тем, кто использует сторонние программы для анализа популярности «хештегов» или проверки подписчиков на аккаунте. Из-за новых правил приложения попросту не будут выполнять свою работу. Как только сервис пересекает лимит запросов, его отключают от Instagram.