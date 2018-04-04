https://telegraf.com.ua/files/2018/04/facebook-mobile-apps-ss-1920-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3992701-facebook-osnovatelno-pochistili-ot-trolley-i-botov-iz-rf.html
Facebook основательно почистили от троллей и ботов из РФ
Новости технологии: Отмечается, что удаленные аккаунты были в основном на русском языке, и многие из них имели политический характер.
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания удалила сотни аккаунтов, контролируемых российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей".
Об этом сообщает телеканал новостей "24" со ссылкой на Reuters.
"Из данных, которые мы собрали, видно, что эти аккаунты контролируются и управляются "Агентством интернет-исследований", – сказал Цукерберг.
Он добавил, что это агентство неоднократно обманывало и минипулировало людьми по всему миру, поэтому не желает его присутствия в соцсети в любом виде.
Напомним: власти США начали расследование против Facebook из-за утечки данных пользователей.
Telegraf.com.ua