Facebook основательно почистили от троллей и ботов из РФ

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания удалила сотни аккаунтов, контролируемых российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей".

Об этом сообщает телеканал новостей "24" со ссылкой на Reuters.

"Из данных, которые мы собрали, видно, что эти аккаунты контролируются и управляются "Агентством интернет-исследований", – сказал Цукерберг.

Он добавил, что это агентство неоднократно обманывало и минипулировало людьми по всему миру, поэтому не желает его присутствия в соцсети в любом виде.

Напомним: власти США начали расследование против Facebook из-за утечки данных пользователей.