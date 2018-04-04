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Facebook основательно почистили от троллей и ботов из РФ

Facebook
06:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Отмечается, что удаленные аккаунты были в основном на русском языке, и многие из них имели политический характер.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания удалила сотни аккаунтов, контролируемых российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей".

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Об этом сообщает телеканал новостей "24" со ссылкой на Reuters.

"Из данных, которые мы собрали, видно, что эти аккаунты контролируются и управляются "Агентством интернет-исследований", – сказал Цукерберг.

Он добавил, что это агентство неоднократно обманывало и минипулировало людьми по всему миру, поэтому не желает его присутствия в соцсети в любом виде.

Напомним: власти США начали расследование против Facebook из-за утечки данных пользователей.

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Новости технологии, Facebook, Агентство интернет-исследований, Бот, Марк Цукерберг, Ольгино, Россия, Тролль, Фабрика троллей.
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