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Xiaomi представила беспроводной пылесос по доступной цене

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Xiaomi пылесос
21:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Китайская компания Xiaomi выпустила еще одну новинку – Xiaomi Roidmi Handheld Wireless Vacuum Cleaner или Roidmi F8.

Это беспроводной пылесос, который имеет большую мощность всасывания и может выполнять много функций. Кстати, новинка уже завоевала награду iF Design Award 2018 за выдающиеся достижения в области дизайна.

Так, Roidmi F8 оснащен мощным мотором, который выполняет 100 тысяч оборотов в минуту. Следовательно, мощность всасывания достигает 115 Вт, при этом потребление электричества не превышает 415 Вт.

Вес Xiaomi Roidmi F8 – 1,5 килограмма, а если установить электрическую щетку, то он увеличится до 2,5 килограмма. В основной насадке встроена специальная светодиодная подсветка, что позволяет убирать в темных углах.

Пылесос от Xiaomi можно подключить к смартфону с помощью соответствующего приложения на базе iOS и Android. Так, на смартфоне можно увидеть информацию о степени износа HEPA-фильтра, заполненности пылесборника, заряде батареи, а также настраивать другие параметры, например мощность всасывания. Официальная цена пылесоса в Китае довольно бюджетная – 240 долларов (6300 гривен).

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Новости технологии, Xiaomi, Xiaomi Roidmi Handheld Wireless Vacuum Cleaner, Беспроводной пылесос, Доступная цена, Пылесос, Устройство, Фото.
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