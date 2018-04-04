Смартфоны оказались эффективнее людей в диагностике нарушений кровообращения

Канадские ученые заявили о том, что приложения для измерения пульса оказались более эффективными в диагностике нарушений кровообращения, чем традиционный метод диагностики по визуальным признакам.

В исследовании ученых приняли участие 438 пациентов, которые должны были пройти плановую катетеризацию сердца — ввод катетера перед лечебными или диагностическими вмешательствами. Перед процедурой врач оценивает кровоток, используя модифицированный тест Аллена: пациент поднимает руку и сжимает кулак, затем доктор надавливает на лучевую и локтевую артерии, и кожа пациента бледнеет. Состояние кровообращения оценивают по тому, насколько быстро восстанавливается нормальный цвет кожи.

Участников эксперимента разделили на две равные группы. Первая прошла тест Аллена, другая — обследование с помощью приложения-пульсометра. Программа измеряет пульс, фиксируя небольшие изменения цвета кожи на пальце: он меняется при расширении сосудов под кожей. Измерение проводили, прижав лучевую артерию пациентов. После первой проверки все участники прошли ультразвуковое обследование сосудов методом допплерографии. Это позволило определить, насколько точным было первое измерение. Тест Аллена дал верный результат в 84% случаев, приложение — в 94%.

Исследователи отмечают, что приложения могут стать помощниками в диагностике нарушений кровообращения. Вместе с тем, необходимо учитывать различия в чувствительности камер и датчиков у разных моделей смартфонов. Для того, чтобы смартфоны стали широко применяться в медицинской практике, необходимы эксперименты с участием большего количества людей.

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