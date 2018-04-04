Mozilla представила браузер для виртуальной реальности

Этот браузер кроссплатформенный и имеет открытый исходный код.

Как сказано в сообщении, приложения для устройств виртуальной и дополненной реальности требуют большой вычислительной мощности, поэтому разработчикам приходится оптимизировать их. Кроме этого, браузеры сами по себе потребляют много ресурсов при загрузке современных сайтов.

Как работает новый браузер для виртуальной реальности:

Поэтому Mozilla решили создать версию браузера Firefox, оптимизированную для VR- и AR-устройств. В новом браузере будет использоваться экспериментальный движок Servo. Этот движок может распараллелить основные действия на множество изолированных потоков, поэтому лучше подходит для использования на многоядерных мобильных системах.

Для наглядности, разработчики показали работу браузера в шлеме Vive Focus. На записи можно видеть, что интерфейс напоминает обычный браузер, а управляется он с помощью VR-контроллера.