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Ученые: Смартфоны показывают лучший результат в диагностике, чем люди

Смартфон
20:28 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Канадские ученые пришли к выводу, что приложения для измерения пульса, которые доступны на смартфонах, более эффективны в диагностике нарушений кровообращения, чем традиционный метод диагностики по визуальным признакам.

В исследовании приняли участие 438 пациентов, прошедших катетеризацию сердца – введение катетера перед лечебным или диагностическим вмешательством. Перед процедурой врач должен оценить кровообращение, используя модифицированный тест Аллена: пациент поднимает руку и сжимает кулак, потом доктор нажимает на лучевую и локтевую артерию, и кожа пациента бледнеет. Состояние кровообращения оценивают по тому, насколько быстро восстанавливается нормальный цвет кожи.

Первая группа участников прошла тест Аллена, другая – обследование с помощью программы-пульсометра. После этого обе группы участников прошли ультразвуковое обследование сосудов методом допплерографии. Это показало, насколько точным было первое измерение. Так, тест Аллена дал верный результат в 84% случаев, приложение – 94%.

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Новости технологии, Гаджет, Диагностика, Исследование, Результат, Смартфон, Ученые.
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