Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина готова передать 23 россиян в обмен на политзаключенных Украина готова передать 23 россиян в обмен на политзаключенных
Новости: В ЕСПЧ назвали число закрытых дел в отношении Украины В ЕСПЧ назвали число закрытых дел в отношении Украины
Новости: Легенда сборной Англии умер после остановки сердца Легенда сборной Англии умер после остановки сердца
Новости: Чистый четверг 2018: что ни в коем случае нельзя делать Чистый четверг 2018: что ни в коем случае нельзя делать
X

Крупнейший роботофестиваль Европы проведут в Киеве
18:35 Сегодня Телеграф

Новости технологии: В мае в Киеве пройдет фестиваль робототехники – STEM-фестиваль ROBOTICA, который анонсируют как крупнейший научно-технический фестиваль в Европе.

Об этом сообщают организаторы. Во время фестиваля проведут мастер-классы, касающиеся робототехники, для всей семьи. Также там будут представлены сотни роботов, среди которых проведут соревнования.

"Участникам будет необходимо создать автономных роботов, которые смогут быстрее всего выполнить поставленные перед ними задачи. Соревнования пройдут в двух категориях – робосумо и слалом, и наблюдать за ними не менее интересно, чем участвовать", – сообщают участники.

Кроме того, во время фестиваля участники попробуют построить копию ракеты Falcon 9 из кубиков LEGO. Организаторы надеются, что эта модель станет столь масштабной, что будет занесена в "Книгу рекордов Гиннеса". В этом году фестиваль робототехники пройдет в Киеве уже в десятый раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Киев, роботофестиваль, Роботы, Украина, Фестиваль.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Состоялась презентация мини-робота, способного поднять вес до 4 тонн (Видео) Стали известны характеристики нового смартфона Nokia Приложение Instagram станет недоступным для Apple Watch

Последние новости

Вы будете смеяться: позитивные снимки, которые нужно посмотреть несколько раз На мосту Патона в Киеве прорвало трубу: из тротуара бьет вода Роскошная Амаль Клуни ошеломила стильным образом
Сегодня читают
01 Трагедия MH17: обнародовали новые выводы
02 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
03 В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы
04 Эксперт: Кличко провел один раунд с Усиком и попросил его заменить
05 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
Новости сегодня
18:42 Маркевич: Матч "Шахтер" - "Динамо" будет ключевым в борьбе за чемпионство
18:39 Медики рассказали, почему стоит есть морскую капусту
18:38 Белоснежный дизайн, который добавит вашей квартире приятную атмосферу (Фото)
18:27 Умные девушки, которые умеют работать руками (Фото)
18:26 Хижняк примет участие в матчевой встрече четырех стран
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина начала выдавать иностранцам электронные визы Украина начала выдавать иностранцам электронные визы
Новости: НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого НАБУ опубликовало "аквариумные" пленки Холодницкого
Новости: Порошенко назначил 4 июля Днем полиции Порошенко назначил 4 июля Днем полиции
Новости: NASA предлагает всем желающим отправить свои имена на Солнце (Видео) NASA предлагает всем желающим отправить свои имена на Солнце (Видео)
Добавить комментарий
0