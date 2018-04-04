Крупнейший роботофестиваль Европы проведут в Киеве

Об этом сообщают организаторы. Во время фестиваля проведут мастер-классы, касающиеся робототехники, для всей семьи. Также там будут представлены сотни роботов, среди которых проведут соревнования.

"Участникам будет необходимо создать автономных роботов, которые смогут быстрее всего выполнить поставленные перед ними задачи. Соревнования пройдут в двух категориях – робосумо и слалом, и наблюдать за ними не менее интересно, чем участвовать", – сообщают участники.

Кроме того, во время фестиваля участники попробуют построить копию ракеты Falcon 9 из кубиков LEGO. Организаторы надеются, что эта модель станет столь масштабной, что будет занесена в "Книгу рекордов Гиннеса". В этом году фестиваль робототехники пройдет в Киеве уже в десятый раз.