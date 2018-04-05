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Назвали самый популярный фитнес-браслет в мире (Видео)

Honor Play Band A2
17:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Крупнейший китайский онлайн-магазин обнародовал результаты продаж смарт-бэндов.

И рейтинг откровенно удивил. Xiaomi Mi Band 2, который считался одним из лидеров продаж, занял всего третье место. А вот первые две позиции поделили между собой гаджеты от Huawei – Band 3 и Honor Play Band A2 соответственно. Фитнес-браслет №1 Huawei Band 3 имеет действительно хорошие характеристики.

Он имеет аккумулятор на 100 мАч, который может обеспечить до 30 дней обычного использования или 10 дней при активном использовании. Гаджет водонепроницаемый и может погружаться на глубину до 50 метров, при этом продолжает работу.

Гаджет, занявший 2 место, Huawei Honor Play Band A2 имеет 0,96-дюймовый OLED-экран и тоже имеет широкий выбор функций: мониторинг сердечного ритма, счетчик калорий, шагомер и тому подобное.

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Новости технологии, Band 3, Honor Play Band A2, Xiaomi Mi Band 2, Браслет, Видео, Гаджет, самый популярный фитнес-браслет, Устройство, Фитнес-браслет.
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