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Virgin Hyperloop One показала пассажирскую капсулу для своего сверхскоростного поезда

Virgin Hyperloop One
19:15 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В пустыне Мохаве в Калифорнии саудовскому принцу и госчиновникам показали новую пассажирскую капсулу для передвижения по вакуумным туннелям.

Капсулу Vision 2030 для презентации украсили наклейками, которые дают понять, что этот проект - для Саудовской Аравии. По словам представителей Virgin Hyperloop One, передвигающийся в трубе поезд сможет развивать скорость, в 2-3 раза превышающую скорость существующих высокоскоростных поездов. Капсулы смогут перевозить как пассажиров, так и грузы.

"Мы с нетерпением ожидаем развития отношений между Королевством Саудовская Аравия и Virgin Hyperloop One. Мы разрабатываем инновационные транспортные технологии, такие как Hyperloop, ускоряя цели проекта Vision 2030, чтобы превратить Королевство Саудовская Аравия из потребителя технологий в технологического новатора. Hyperloop - это катализатор, позволяющий всем новым технологиям процветать в Королевстве, создавая яркое общество и процветающую экономику", - сказал Его Королевское Высочество наследный принц Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз.

Отметим, в конце февраля в ОАЭ компания Virgin Hyperloop One представила проект линии вакуумного транспорта для Ближнего Востока. Изначально компания представила властям маршрут между Дубаем и Абу-Даби, но в прошлом году предложили увеличить транспортную сеть, соединив несколько крупных городов, включая город Кувейт, Джидду в Саудовской Аравии и Маскат в Омане.

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Новости технологии, Virgin Hyperloop One, Видео, Капсула, пассажирская капсула, Поезд, Технологии.
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