Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября Новая украинская школа: что изменится для детей с 1 сентября
Новости: Полторак рассказал сенатору США о реформе армии Полторак рассказал сенатору США о реформе армии
Новости: Футбол. Женская сборная Украины переиграла хорваток в отборе на ЧМ Футбол. Женская сборная Украины переиграла хорваток в отборе на ЧМ
Новости: Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике Благовещение 2018 в Украине: все, что нужно знать об этом празднике
X

Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550

Panasonic Eluga Ray 550
22:17 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Сегодня, 5 апреля, стартовали продажи нового телефона Panasonic Eluga Ray 550.

Это первый смартфон компании с дисплеем Big View Display, который представляет собой полноэкранный дисплей с соотношением сторон 18:9.

Panasonic Eluga Ray 550 оснащен 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD + (720 x 1440 пикселей). Дисплей прикрыт 2,5 D изогнутым стеклом. Девайс будет выпускаться в трех цветах: черный, синий и золотой.

Основные характеристики Panasonic Eluga Ray 550

Устройство оснащено 4-ядерным процессором MediaTek MT6737H с тактовой частотой 1,3 ГГц, также в девайс встроили 3 Гбайта оперативной памяти. Eluga Ray 550 оборудовали 32 Гбайтами встроенной памяти, а если этого вам маловато, то разработчики предусмотрели расширение памяти с помощью microSD до 128 Гбайт.

Возможности подключения устройства включают 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth v4.1, GPS / A-GPS, FM-радио и Micro-USB порт.

Телефон наделили 13-мегапиксельной основной камерой с автофокусом и светодиодной вспышкой. Для обеспечения безопасности смартфон оснащен интеллектуальным блокировкой девайса и сканером отпечатков пальцев.

Одним из преимуществ Panasonic Eluga Ray 550 является виртуальный помощник Arbo, который создан на базе искусственного интеллекта. Он отслеживает и изучает основы ежедневной активности пользователя. Запускается устройство с операционной системы Android 7.0 Nougat. Кроме того, смартфон оснащен батареей емкостью 3250 миллиампер часов.

Цена Panasonic Eluga Ray 550

Телефон можно будет приобрести всего за 138 долларов (около 3600 гривен) с сегодняшнего дня, 5 апреля. Однако заказать его можно только через Интернет-магазин Flipkart.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, 5 апреля, Panasonic Eluga Ray 550, Видео, Гаджет, Смартфон, Устройство, Характеристика, Цена.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Mozilla представила браузер для виртуальной реальности Intel выпустил сверхмощный чип для ноутбуков Core i9 Ученые: Смартфоны показывают лучший результат в диагностике, чем люди

Последние новости

Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование Бондаренко вышла в 1/4 финала парного турнира в Чарльстоне Япония вернула Украине первый научный фильм, считавшийся утраченным
Сегодня читают
01 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
02 Украина получит снайперское вооружение из США
03 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
04 Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну
05 На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист
Новости сегодня
22:43 Ума Турман показала фигуру в купальнике
22:37 Медики прооперировали мужа Елизаветы II
22:36 Китай пожаловался в ВТО на американские пошлины
22:30 Эпатажный экс-форвард "Ман Сити" близок к переходу в "Рому"
22:25 Лили-Роуз Депп без белья снялась в пикантной фотосессии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине переименовали десантные войска В Украине переименовали десантные войска
Новости: Порошенко: АТО на Донбассе закончится в мае Порошенко: АТО на Донбассе закончится в мае
Новости: Из-за госдолга золотовалютные резервы Украины сократились Золотовалютные резервы НБУ в марте снизились на 1,2%
Новости: В космосе обнаружили гигантский ураган старше, чем Солнце В космосе обнаружили гигантский ураган старше, чем Солнце
Добавить комментарий
0