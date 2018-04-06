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Ученые научили искусственный интеллект искать внеземную жизнь

Искусственный интеллект
01:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Ученые из Плимутского университета в Великобритании научили искусственный интеллект предусматривать вероятность существования жизни на других планетах.

Проект представили на Европейской неделе астрономии и космических наук в Ливерпуле, детали исследования опубликовали на сайте Плимутского университета, сообщает Громадське.

Для поиска внеземной жизни, ученые использовали нейронную сеть — компьютерную программу, которая работает по принципам организации сетей нервных клеток живого организма и способна к самообучению.

Сначала ученые ввели в нее данные об оптических спектрах объектов Солнечной системы, где есть жизнь (Земля), или же где она с наибольшей долей вероятности может существовать (Марс, Венера и спутник Сатурна Титан — единственный в Солнечной системе спутник, у которого есть своя атмосфера).

Затем нейросеть начала анализировать спектры планет, вращающихся вокруг других, далеких от нас звезд. В целом программа обработала данные более 100 спектров, каждый из которых содержит несколько сотен параметров, которые свидетельствуют о пригодности или непригодности планеты для жизни.

Все объекты, которые нейросеть признает потенциально обитаемыми, распределяются на пять групп: похожие на Землю в ее нынешнем виде; на Землю, когда она только формировалась; на Марс, Венеру и Титан.

По словам ученых, нейросеть научилась правильно определять новые спектры, с которыми раньше не сталкивалась.

"С учетом результатов наблюдений, полученные с наземных и космических телескопов, этот метод может оказаться крайне полезным для категоризации различных типов экзопланет", — пояснил участник проекта профессор Анджело Канджелози.

По замыслу ученых, технология в будущем позволит автоматически вычислять космические объекты, на которые астрономам, которые занимаются поиском внеземной жизни, следует обратить самое пристальное внимание.

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Новости технологии, Великобритания, Жизнь на других планетах, Искусственный интеллект, Ученые из Плимутского университета.
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