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Microsoft обещает "революционный" Windows

Microsoft
16:16 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Microsoft пригласил пользователь инсайдерской версии Windows 10 установить экспериментальный пакет обновлений Insider Preview Build 17639, который вносит в работу ОС ряд совершенно новых функций.

Ключевое изменение касается принципов работы системы многозадачности. Работу над революционной Sets, позволяющей открывать приложения в режиме вкладок, Microsoft начал ранее. Пакет обновлений 17639 добавил к уже тестируемым функциям несколько абсолютно новых.

Sets - это не просто группировка однотипных программ на панели задач, которая давно существует в Windows, а полноценный мультитаб режим. Идея реализована примерно так же, как вкладки в интернет-браузерах. С той лишь разницей, что в одном окне на множестве вкладок может быть открыто сколько угодно совершенно различных программ и даже вкладки браузера (пока лишь "родного" Edge).

С обновлением возможность открывать программы в уже созданных окнах появилась и во многих контекстных меню ОС. К примеру, система по клику правой кнопки мыши предлагает открыть файл, папку или программу на новой вкладке или в новом окне. Кроме того, уже открытые вкладки можно перемещать обычным перетаскиванием из одного окна в другое, а также добавлять приложения в уже созданные Sets.

Кроме того, в пакете обновлений появилась активная индикация заряда подключенных к системе Bluetooth устройств и ряд небольших правок, сделанных на основании предыдущих замечаний тестеров.

Когда пакет обновления дойдет до обычных пользователей – Windows не сообщает. Очевидно, что до официального его выпуска компания может сделать еще не одно "тестировочное" обновление, чтобы выявить и исправить все возможные проблемы в работе новой системы.

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Новости технологии, Insider Preview Build 17639, Microsoft, Windows, Windows 10, Функция.
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