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Атака хакеров вызвала неполадки в работе интернета по всему миру

Cisco
01:25 Сегодня Телеграф
macdigger.ru
Фото: Твиттер

Новости технологии: Многие интернет-ресурсы были атакованы хакерами.

Под ударом оказались провайдеры, использующие маршрутизаторы Cisco. Об этом сообщает издание TJournal.

По словам первоисточника, в сети появился некий бот, который сканирует оборудование Cisco на наличие уязвимостей, и если находит их, то подменяет параметры в прошивке. Бот удаляет конфигурационные файлы и на их месте оставляет послание с изображением флага США.

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О проблемах в работе сети сообщили несколько российских провайдеров и сайтов. Также пострадали и зарубежные компании. Например, Twitter работал нестабильно весь вечер.

Эксперты отметили, что уязвимость, которую используют хакеры, присутствует в более чем восьми миллионах устройств и назвали нынешнее положение провайдеров критическим. Сотрудники Cisco выпустили программное обеспечение, способное исправить ошибку, но оно установлено лишь на малой части их аппаратуры. И это несмотря на то, что об уязвимости стало известно еще в прошлом году.

Cisco опубликовала инструкции для администраторов, которые могут помочь с устранением возникшей проблемы.

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Все по теме:

Новости технологии, Cisco, Интернет, Технологии, Хакеры.
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