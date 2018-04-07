Атака хакеров вызвала неполадки в работе интернета по всему миру

Под ударом оказались провайдеры, использующие маршрутизаторы Cisco. Об этом сообщает издание TJournal.

По словам первоисточника, в сети появился некий бот, который сканирует оборудование Cisco на наличие уязвимостей, и если находит их, то подменяет параметры в прошивке. Бот удаляет конфигурационные файлы и на их месте оставляет послание с изображением флага США.

О проблемах в работе сети сообщили несколько российских провайдеров и сайтов. Также пострадали и зарубежные компании. Например, Twitter работал нестабильно весь вечер.

Эксперты отметили, что уязвимость, которую используют хакеры, присутствует в более чем восьми миллионах устройств и назвали нынешнее положение провайдеров критическим. Сотрудники Cisco выпустили программное обеспечение, способное исправить ошибку, но оно установлено лишь на малой части их аппаратуры. И это несмотря на то, что об уязвимости стало известно еще в прошлом году.

Cisco опубликовала инструкции для администраторов, которые могут помочь с устранением возникшей проблемы.