В сети появился первый снимок флагманского смартфона OnePlus 6

Из снимка можно понять, что новый гаджет получит флагманский процессор Snapdragon 845. Ожидается, что экран OnePlus 6 будет размером около 6,3 дюйма и получит соотношение сторон 19:9 с разрешением 2280 х 1080 пикселей. В верхнем краю есть отметка для размещения камеры, датчика приближения и светодиодный датчик уведомлений.

Смартфон, по слухам, получит версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти и вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Кроме того, OnePlus 6 сохранит 3,5-мм разъем для наушников.

Смартфон OnePlus 6

Кроме того, OnePlus 6, вероятно, будет использовать функцию управление жестами. Компания представила эту функцию несколько месяцев назад в обновлении Beta для OnePlus 5T, и вполне вероятно, что функция включена по умолчанию на новом флагманском гаджете.

В Open Beta можно было использовать жесты, чтобы вернуться на экран, открыть список открытых приложений или вернуться в основное меню. Подобный функционал напоминает жесты для смартфона iPhone X.