https://telegraf.com.ua/files/2018/04/949313-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3998586-modnyiy-dom-louis-vuitton-vyipustil-treker-dlya-bagazha.html
Модный дом Louis Vuitton выпустил трекер для багажа
Новости технологии: Французский дом моды Louis Vuitton представил трекер для багажа. Стоимость новинки – 370 долларов (9700 гривен).
Новинка называется Louis Vuitton Echo и работает с приложением LV Pass, доступном на гаджетах с Android или iOS. Также "в комплекте" идет трехлетняя подписка на сервис Sigfox, который позволяет отслеживать багаж в аэропортах онлайн.
Трекер работает с чемоданами класса Horizon, которые Louis Vuitton выпустил в прошлом году. Правда стоимость этих чемоданов тоже кусается – 4300 долларов (113 000 гривен). Этот теркер следит, не были ли чемоданы открыты в процессе перелета. Также он умеет выключать коммуникации на время полета. Автономность девайса составляет около 6 месяцев. Когда новый трекер поступит в продажу пока неизвестно.
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