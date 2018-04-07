В Snapchat появилось новое обновление для iPhone X

Впервые они были продемонстрированы на презентации iPhone X в сентябре прошлого года.

Благодаря продвинутой фронтальной камере флагмана Apple команде Snapchat удалось создать реалистичные и детализированные маски. Они рисуются прямо на лице и реагируют на различные эмоции пользователей. Это отличает их от того, что было раньше. Прежние маски выглядели грубовато и не всегда правильно отображались. TrueDepth-камера исправляет оба недочета и позволяет в полной мере продемонстрировать возможности системы распознавания лиц Apple.

Среди новинок: зеленый рестлерский рисунок, диадема и богато украшенная маскарадная маска.

Стоит отметить, что те данные, которые получает приложение Snapchat, сильно отличаются от тех, что используются для авторизации Face ID. Чтобы разблокировать iPhone, камера создает подробную 3D-модель лица пользователя и хранит ее в виде математического кода в процессоре устройства. Сторонние разработчики получают лишь поверхностные данные и не могут заполнить конфиденциальную информацию. Это значит, что можно примерять новые маски и не переживать за безопасность.