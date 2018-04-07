Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сыроид: Закон о нацбезопасности это пустота Сыроид: Закон о нацбезопасности это пустота
Новости: Школьники из Украины стали триумфаторами конкурса научных разработок в Китае Школьники из Украины стали триумфаторами конкурса научных разработок в Китае
Новости: Рональдиньо: Месси лучше Роналду Рональдиньо: Месси лучше Роналду
Новости: Американские инженеры изобрели камеру почти невидимых размеров Американские инженеры изобрели камеру почти невидимых размеров
X

В Snapchat появилось новое обновление для iPhone X

Snapchat
22:38 Сегодня Телеграф
www.macdigger.ru
Фото: www.macdigger.ru

Новости технологии: В приложении Snapchat появились новые маски для обладателей iPhone X.

Впервые они были продемонстрированы на презентации iPhone X в сентябре прошлого года.

Благодаря продвинутой фронтальной камере флагмана Apple команде Snapchat удалось создать реалистичные и детализированные маски. Они рисуются прямо на лице и реагируют на различные эмоции пользователей. Это отличает их от того, что было раньше. Прежние маски выглядели грубовато и не всегда правильно отображались. TrueDepth-камера исправляет оба недочета и позволяет в полной мере продемонстрировать возможности системы распознавания лиц Apple.

Среди новинок: зеленый рестлерский рисунок, диадема и богато украшенная маскарадная маска.

Стоит отметить, что те данные, которые получает приложение Snapchat, сильно отличаются от тех, что используются для авторизации Face ID. Чтобы разблокировать iPhone, камера создает подробную 3D-модель лица пользователя и хранит ее в виде математического кода в процессоре устройства. Сторонние разработчики получают лишь поверхностные данные и не могут заполнить конфиденциальную информацию. Это значит, что можно примерять новые маски и не переживать за безопасность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, iPhone X, SnapChat, TrueDepth-камера, Обновление Snapchat, Приложение Snapchat, Телефон iPhone X.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Ученые Китая планируют увеличить количество осадков на миллиарды кубометров Атака хакеров вызвала неполадки в работе интернета по всему миру К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X

Последние новости

Украинец Деревянченко может сразиться с Головкиным 5 мая "Манчестер Юнайтед" отложил чемпионство "Манчестер Сити" (Видео) Стало известно, каким будет новый пикап Jeep Wrangler
Сегодня читают
01 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
02 Шведы презентовали уникальный грузовик будущего (Видео)
03 Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
04 Британские ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию
05 Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)
Новости сегодня
23:34 Рибери: Становясь чемпионом, всегда испытываешь особенное чувство
23:26 Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день
23:10 Шикарная вилла в деревне с особенным интерьером (Фото)
23:09 Нурмагомедов - Яквинта: букмекеры оценили шансы бойцов
23:02 Настоящие азиатские красотки, которые покорят ваши сердца (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СМИ: Ведутся секретные переговоры о встрече Трампа и Ына СМИ: Ведутся секретные переговоры о встрече Трампа и Ына
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере
Новости: Пасха 2018: народные приметы и обычаи этого светлого праздника Пасха 2018: народные приметы и обычаи этого светлого праздника
Добавить комментарий
0