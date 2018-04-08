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Facebook планирует проверять самые популярные страницы

Facebook
10:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Facebook проверит личности владельцев самых популярных страниц, и тем, к кому возникнут претензии, будут запрещены публикации.

Об этом заявил глава компании Марк Цукерберг. "Такой шаг помешает управлять страницами, используя фальшивые аккаунты, или наращивать аудиторию с помощью вирусной накрутки и распространять дезинформацию или сеять разногласия",- написал Цукерберг в Facebook.

Также верификацию должны пройти все пользователи, размещающие политическую рекламу. Им нужно будет подтвердить свою личность и местоположение. Кроме того, социальная сеть пометит рекламодателей специальной плашкой и обяжет их сообщать о том, кто оплатил политическую рекламу.

По словам Цукерберга, на такой шаг социальная сеть идет, чтобы не допустить вмешательства, подобного российскому, в выборы в США, Мексике, Бразилии и других странах в 2018 году.

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Новости технологии, Facebook, Аккаунты, Марк Цукерберг, проверка аккаунтов, Соцсети.
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