Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Пасхальное перемирие": боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ "Пасхальное перемирие": боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Новости: Климкин назвал химатаку в Сирии преступлением против человечности Климкин назвал химатаку в Сирии преступлением против человечности
Новости: Бывшая теща едва не застрелила Шовковского (Видео) Бывшая теща едва не застрелила Шовковского (Видео)
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки для родных и близких Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки для родных и близких
X

Компания Apple решила совместить Mac-клавиатуру с трекпадом

MacBook
17:04 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Подобная идея уже приходила в голову разработчикам из компании BlackBerry.

Инженеры компании Apple окрылены предыдущим успехом по созданию универсальной виртуальной клавиатуры iOS. Однако на достигнутом останавливаться они не собираются. Теперь в планах у «яблочных» разработчиков интегрировать одну из опций этой клавиатуры на Mac.

В Ведомстве по патентам и товарным знакам США есть информация о том, что в Купертино приступили к созданию Magic Keyboard новой генерации, в которую будет интегрирован трекпад. Отмечается, что в отличие от всех прежних патентов, в данном документе речь идет о механической клавиатуре, а не о сенсорной. Каждая кнопка на ней имеет свободный шифр и даже реагирует на касания по всей площади. Эта дает возможность пренебречь внешним трекпадом без сопутствующих в другом случае этому неудобств.

Примечательно, что подобная идея уже приходила в голову разработчикам из компании BlackBerry. Они использовали подобное новшество в своих QWERTY-смартфонах. Используемая ими клавиатура также имела в наличии сенсорную панель, которая делала возможным перемещение по интерфейсу и занятия веб-серфингом. Поэтому существует вероятность, что преемники этой компании не увидят в патенте «яблочной» корпорации нарушение авторских прав.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Apple, Mac, Mac-клавиатура, Mac-клавиатура с трекпадом, MacBook, Ноутбуки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Дизайнер предположил как будет выглядеть новый изогнутый iPhone Интересные продукты от Xiaomi, на которые стоит обратить внимание В сети появился первый снимок флагманского смартфона OnePlus 6

Последние новости

ПСЖ нацелился на главную звезду "Ливерпуля" Удивительные прически женщин из племен Анголы (Фото) Парламентские выборы в Венгрии: Зафиксирована рекордная явка
Сегодня читают
01 Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки и душевные пожелания в стихах и прозе
02 Полезные продукты, которые помогут избавиться от тромбов в сосудах
03 Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день
04 Вера Савченко выложила оригинальное поздравление с Пасхой
05 Секреты долголетия: исследовали рассказали, что нужно есть, чтобы жить долго
Новости сегодня
17:54 Стало известно, сколько заработал Нурмагомедов за чемпионский бой с Яквинтой
17:53 В Ровенской области произошло ДТП с мотоциклом
17:46 Маленький деревянный домик у озера в США (Фото)
17:36 Стали известны все участники плей-офф НХЛ
17:27 В Голливуде распалась еще одна звездная пара
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Экс-президент Бразилии сдался властям Экс-президент Бразилии сдался властям
Новости: Минздрав предупредил о воздержании в праздники Минздрав предупредил о воздержании в праздники
Новости: Прогноз погоды на 9 апреля: в Украине будет тепло и без осадков Прогноз погоды на 9 апреля: тепло и без осадков
Новости: Пасха 2018: лучшие смс-поздравления и открытки Пасха 2018: лучшие смс-поздравления и открытки
Добавить комментарий
0