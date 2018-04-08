Компания Apple решила совместить Mac-клавиатуру с трекпадом

Инженеры компании Apple окрылены предыдущим успехом по созданию универсальной виртуальной клавиатуры iOS. Однако на достигнутом останавливаться они не собираются. Теперь в планах у «яблочных» разработчиков интегрировать одну из опций этой клавиатуры на Mac.

В Ведомстве по патентам и товарным знакам США есть информация о том, что в Купертино приступили к созданию Magic Keyboard новой генерации, в которую будет интегрирован трекпад. Отмечается, что в отличие от всех прежних патентов, в данном документе речь идет о механической клавиатуре, а не о сенсорной. Каждая кнопка на ней имеет свободный шифр и даже реагирует на касания по всей площади. Эта дает возможность пренебречь внешним трекпадом без сопутствующих в другом случае этому неудобств.

Примечательно, что подобная идея уже приходила в голову разработчикам из компании BlackBerry. Они использовали подобное новшество в своих QWERTY-смартфонах. Используемая ими клавиатура также имела в наличии сенсорную панель, которая делала возможным перемещение по интерфейсу и занятия веб-серфингом. Поэтому существует вероятность, что преемники этой компании не увидят в патенте «яблочной» корпорации нарушение авторских прав.