Стала известна информация о характеристиках экрана нового iPhone

Ожидается, что выйдет несколько вариантов флагманов Apple, и не исключено, что они будут оснащены разными дисплеями.

По данным Bloomberg, новые iPhone получат закругленные края, что позволит увеличить "безрамочность" смартфонов. Тем не менее, такая особенность может появиться уже в 2019 или 2020 году. Связано такое изменение с трендом в дизайне: сегодня закругленные края являются "фишкой" Samsung, и другие производители тоже "подтягиваются". Тем не менее, многие жалуются, что смартфон-"обмылок" выпадает с рук.

Новые iPhone, возможно, будут управляться без прикосновения — по аналогии с гаджетами Samsung Note, которые управляются при помощи стилуса на расстоянии 1-2 см от девайса. Эксперты ожидают, что Apple будет распознавать на расстоянии приближение пальца. Таким образом, к примеру, можно будет приблизить изображение.

Среди самых интересных особенностей новых экранов — использование их вместо антенны. Подобная особенность уже используется в Apple Watch Series 3. А это, в свою очередь, даст возможность поэкспериментировать с дизайном iPhone.

Ожидается также переход на MicroLED — технологии светодиодов на основе нитрида галия, которые в 10 раз тоньше волоса. Эту технологию Apple купили в 2014 году. В сравнении с OLED, такие экраны потребляют меньше электроэнергии, более контрастные и яркие, а также обеспечивают большую глубину черного.