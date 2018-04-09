Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)
Новости технологии: Самая ожидаемая в США модель охотничьей винтовки Bergara HMR Pro наконец поступила в продажу.
По признанию руководителя одного из крупнейших оружейных ритейлеров «BPI Outdoors», за 19 лет работы в индустрии он никогда не сталкивался с таким количеством запросов по поводу начала продаж конкретной модели огнестрельного оружия.
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Серия Premier HMR Pro является усовершенствованной версией винтовки B-14 HMR, которая собрала все возможные награды.
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HMR Pro комплектуется ударным механизмом Bergara Premier Action, стволом Bergara Barrel из стального сплава 416, спусковым механизмом TriggerTech с технологией Frictionless Release Technology. Все металлические детали защищены покрытием Cerakote.
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Винтовку собирают на фабрике при штаб-квартире Bergara в штате Джорджия, США, и гарантируемая точность – менее 1 МОА. MSRP: $1715.