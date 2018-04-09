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Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)

Bergara HMR Pro
00:02 Сегодня Телеграф
zbroya.info
Фото: Facebook

Новости технологии: Самая ожидаемая в США модель охотничьей винтовки Bergara HMR Pro наконец поступила в продажу.

По признанию руководителя одного из крупнейших оружейных ритейлеров «BPI Outdoors», за 19 лет работы в индустрии он никогда не сталкивался с таким количеством запросов по поводу начала продаж конкретной модели огнестрельного оружия.

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Серия Premier HMR Pro является усовершенствованной версией винтовки B-14 HMR, которая собрала все возможные награды.

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HMR Pro комплектуется ударным механизмом Bergara Premier Action, стволом Bergara Barrel из стального сплава 416, спусковым механизмом TriggerTech с технологией Frictionless Release Technology. Все металлические детали защищены покрытием Cerakote.

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Винтовку собирают на фабрике при штаб-квартире Bergara в штате Джорджия, США, и гарантируемая точность – менее 1 МОА. MSRP: $1715.

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Новости технологии, Bergara HMR Pro, Винтовка, Военная техника, Военные технологии, Вооружение, Новости технологий, Оружие, Охота, Техно, Техноновости, Характеристики.
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