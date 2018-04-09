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РФ могла получить данные 87 миллионов пользователей Facebook

Facebook и Cambridge Analytica
04:23 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости технологии: Количество пользователей Facebook, чья личная информация была получена компанией Cambridge Analytica, может превышать 87 млн, их данные могли попасть в Россию.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Вайл заявил, что данные, собранные с Facebook о более чем 87 млн пользователей, могут храниться в России.

По словам Вайла, доступ к данным имели много людей, сообщает CNN.

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"Данные могут храниться в разных частях мира, включая РФ, учитывая тот факт, что профессор, который руководил процессом сбора данных, летал из Великобритании в Россию", - заявил Вайл.

Он подчеркнул, что количество пользователей Facebook, чья личная информация была получена компанией Cambridge Analytica, может превышать 87 млн, признана руководством соцсети.

Как сообщалось ранее, в марте вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул скандал после того, как СМИ сообщили, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия.

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Позже в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica получила данные 87 миллионов пользователей. Как подозревают, Cambridge Analytica помогала штабу тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для определения политических симпатий избирателей, а также влияния на них.

 

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Новости технологии, Cambridge Analytica, Facebook, Александр Коган, Выборы президента США, Дональд Трамп, Кристофер Вайл, Марк Цукерберг, Фейсбук.
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