Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Минобразования напоминает о недействительности дипломов из ОРДЛО и Крыма Минобразования напоминает о недействительности дипломов из ОРДЛО и Крыма
Новости: Госпогранслужба отмечает снижение активности граждан на КПВВ Донбасса На КПВВ Донбасса зафиксировали снижение количества граждан
Новости: Стало известно, почему у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе Стало известно, почему у Украины отобрали чемпионат Европы по борьбе
Новости: Поливальный понедельник: традиции празднования украинцами Поливальный понедельник: традиции празднования украинцами
X

Стало известно, каким будет дизайн накладных наушников Apple

Apple
10:07 Сегодня Телеграф
www.macdigger.ru
Фото: www.macdigger.ru

Новости технологии: Известный дизайнер Мартин Хайек продемонстрировал концепт накладных наушников Apple.

По слухам, Apple разрабатывает еще одни фирменные наушники в дополнение к AirPods. Только если уже существующие наушники не могут похвастать высоким качеством звука, то вот новинка создается с учетом предпочтений аудиофилов.

Дизайн накладных наушников позволяет уместить в них более крупные динамики, что, безусловно, скажется на качестве звучания устройства. Хайек сделал свой концепт похожим на HomePod, так как фирменная колонка создавалась с той же целью – добиться наилучшего звука.

По мнению Мартина, на внешней стороне амбушюр должны располагаться сенсорные панели наподобие той, что установлена в умной колонке Apple. Она также будет необходима для управления голосовым ассистентом Siri.

Apple владеет брендом Beats и уже продает несколько моделей накладных наушников. Тем не менее судя по информации в сети, в компании хотят унифицировать весь модельный ряд аудиоустройств и дополнить его еще одним фирменным продуктом.

Когда новые наушники поступят в продажу неизвестно. Ранее аналитики считали, что Apple представит их уже в 2018 году, но, по неподтвержденной информации, их релиз перенесли еще на год из-за сложностей в разработке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, AirPods, Apple, Siri, Дизайн наушников Apple, Наушники Apple, Технологии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Facebook планирует проверять самые популярные страницы Французская армия презентовала новейшие ракетные комплексы MMP (Видео) В Snapchat появилось новое обновление для iPhone X

Последние новости

Велосипедист перенес остановку сердца на гонке во Франции Врачи рассказали, какой вред организму может принести употребление разных каш Самые честные кадры: фотограф снимает жизнь простых людей на iPhone (Фото)
Сегодня читают
01 Охотничья винтовка Bergara HMR Pro вызвала небывалый ажиотаж (Видео)
02 Отвергнуть цивилизацию: как живет первобытное племя XXI века (Видео)
03 Телескоп Hubble обнаружил сверхгигантскую синюю звезду
04 В ООН отреагировали на сообщения о применении химоружия в Восточной Гуте
05 Голос страны 8 сезон: чем порадовал зрителей 11 выпуск шоу (Видео)
Новости сегодня
10:47 Диетологи развеяли популярный миф о воде с лимоном
10:35 Долгополов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP
10:28 Доктор, перекрои меня полностью: ослепительные преображения азиаток (Фото)
10:22 Президент "Зари" - о возможном трансфере Лунина
10:01 Названы клубы, куда "Интер" может отдать Лунина в аренду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы в Польше: названа средняя зарплата и главные сферы трудоустройства Названа средняя зарплата работающих в Польше украинцев
Новости: Партия Орбана будет контролировать 133 мандата Партия Орбана будет контролировать 133 мандата
Новости: СМИ: Ким Чен Ын готов обсуждать проблему денуклеаризации Лидер КНДР готов обсуждать проблему денуклеаризации
Новости: Маникюр 2018: идеи для тех, кому хочется чего-нибудь новенького (Фото) Маникюр 2018: идеи для тех, кому хочется чего-нибудь новенького (Фото)
Добавить комментарий
0