Стало известно, каким будет дизайн накладных наушников Apple

По слухам, Apple разрабатывает еще одни фирменные наушники в дополнение к AirPods. Только если уже существующие наушники не могут похвастать высоким качеством звука, то вот новинка создается с учетом предпочтений аудиофилов.

Дизайн накладных наушников позволяет уместить в них более крупные динамики, что, безусловно, скажется на качестве звучания устройства. Хайек сделал свой концепт похожим на HomePod, так как фирменная колонка создавалась с той же целью – добиться наилучшего звука.

По мнению Мартина, на внешней стороне амбушюр должны располагаться сенсорные панели наподобие той, что установлена в умной колонке Apple. Она также будет необходима для управления голосовым ассистентом Siri.

Apple владеет брендом Beats и уже продает несколько моделей накладных наушников. Тем не менее судя по информации в сети, в компании хотят унифицировать весь модельный ряд аудиоустройств и дополнить его еще одним фирменным продуктом.

Когда новые наушники поступят в продажу неизвестно. Ранее аналитики считали, что Apple представит их уже в 2018 году, но, по неподтвержденной информации, их релиз перенесли еще на год из-за сложностей в разработке.