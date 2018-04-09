По слухам, сегодня компания Apple выпустит iPhone 8 в новом ярком цвете

Сотовый оператор Virgin Mobile сообщил своим сотрудникам, что на днях в продажу поступит iPhone 8 (PRODUCT) RED.

Также сообщается, что некоторое время новинка будет доступна только по предварительному заказу. Возможно, красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus начнут продаваться спустя некоторое время либо у Virgin Mobile просто не будет достаточного количества образцов.

Важно отметить, что в заявлении сотрудников Virgin Mobile не упоминается iPhone X. Вероятно, красный цвет не достанется флагману.

В прошлом году Apple выпустила iPhone 7 (PRODUCT) RED и новую модель iPad, не устраивая презентацию. Тогда компания сообщила все детали в пресс-релизе. Скорее всего, то же самое произойдет в этот раз. Apple просто опубликует пресс-релиз, в котором сообщит о появлении iPhone 8 в новом цвете.

Также есть вероятность, что в ближайшее время корпорация покажет золотой iPhone X и беспроводное зарядное устройство AirPower.

(PRODUCT) RED – это кампания по сбору средств на борьбу со СПИДом и туберкулезом. Многие компании, включая Apple, выпускают устройства и другие продукты в красном цвете c приставкой RED в поддержку этой акции. Часть средств с продаж уходит в одноименный фонд.