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Компания Apple выпустила iPhone в красном цвете

Красный iPhone
22:39 Сегодня Телеграф
lenta.ru
Фото из открытых источников

Новости технологии: Корпорация Apple представила iPhone 8 в красном цвете корпуса.

Новая версия iPhone создана в рамках благотворительной кампании (RED), поэтому часть средств от продаж специальной версии устройств будет направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.

В новом цвете корпуса доступны лишь iPhone 8 и 8 Plus в версиях на 64 и 256 гигабайт. iPhone X выпускаться в красном корпусе не будет.

Продажи смартфона начнутся в пятницу, 13 апреля, по цене от 700 долларов. Дата начала продаж в России будет объявлена позже, однако цена красного iPhone 8 будет такой же, как и обычной версии смартфона — 57 тысяч рублей.

В марте 2017 года Apple выпустила красную версию iPhone 7. Тогда в компании заявили, что это ограниченная серия и в будущем компания может перестать выпускать смартфоны в красном цвете корпуса.

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Новости технологии, Apple, iPhone, Благотворительная кампания, Красный iPhone, Красный корпус.
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