Немецкий оружейник Umarex представил новую RAM-винтовку TM-4 (Видео)

Немецкая компания Umarex, которая известна как производитель пневматики и газового оружия, также занимается тренировочным RAM-оружием. Среди таких моделей особенно интересен макет карабина Colt М4 под названием TM-4.

RAM максимально приближен по внешнему виду и элементам управления к боевым аналогам.

Различные силовые структуры активно используют такое оружие в боевой подготовке. В отличие от стрельбы холостыми патронами, RAM дает возможность попадать в цель, а по сравнению с тренировочными патронами его боеприпасы значительно дешевле.

Производитель не рекомендует использовать в TM-4 шарики с краской, поскольку из-за высокой скорости есть риск разрыва их оболочки в стволе. Поэтому наилучшим вариантом для тренировок будут шарики с мелом или из резины, а перцовые боеприпасы могут использоваться для самообороны.

Компания Umarex получила официальную лицензию от Сolt, благодаря чему может выпускать модель TM-4, которая полностью соответствует своему двойнику M4. Также TM-4 оснащен системой Blow-Back, благодаря чему затвор перемещается при выстреле, как в оригинальном оружии.

Добавляет реализма и магазин, который содержит 14 шариков и баллончик с СО², так что замена магазина производится точно также, как у М4.

Для первого выстрела, как и в оригинальном оружии, требуется оттянуть назад взводную рукоятку, при этом первый шарик досылается в ствол.

Винтовка TM-4 доступна в двух вариантах цевья: со стандартным для карабина M4, либо с планкой Пикатинни сверху. В комплект входят пластиковый кейс, магазин и инструкция по эксплуатации.

Цена: $675.