Google готовит кардинальный редизайн браузера Chrome

По крайней мере, об этом свидетельствуют упоминания о Material Design 2 в коде.

Что изменят?

Первые «наброски» разработчиков можно оценить уже сейчас в последних версиях Chrome Canary или Chromium. Для этого необходимо ввести в адресной строке chrome://flags/#top-chrome-md и изменить опцию на touchable, после чего перезапустить браузер.

Как видим, поисковая строка «округлилась», а элементы управления и отступы между ними стали больше. А все для того, чтобы пользоваться Chrome было удобно как на компьютере, так и на планшете или ноутбуке с сенсорным экраном. Возможно, таким образом Google готовится к наплыву планшетов под управлением Chrome OS.

Конечно, это далеко не все новшества, но в итоге браузер должен получить кардинальные изменения. Предположительно, Material Design 2 будет иметь общие элементы с дизайном операционной системы Android 9.0.

Когда ждать?

Ожидается, что обновленный Chrome выйдет 2 сентября — именно в этот день браузер отметит свой 10-летний юбилей. Измениться должны и десктопная, и мобильная версии.