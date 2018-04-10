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Дизайнеры показали концепт Samsung Galaxy Note 9 (Видео)

Samsung Galaxy Note 9
06:58 Сегодня Телеграф
gagadget.com
Фото: gagadget.com

Новости технологии: Смартфон с неприлично большим экраном и сканером отпечатка пальца под защитным стеклом.

Команда дизайнеров DBS Designing собрала воедино все слухи о Galaxy Note 9 и сделала на их основе концепт будущего смартфона. 

Что показали?

На рендерах Note 9 несколько отличается от младшего S9. Тот был круглым, а Note более угловатый. В сочетании с практически безрамочным экраном размером в 6,3 дюйма смотрится он здорово. Также дизайнеры надеются, что Samsung все же сделает сканер отпечатка пальца прямо под экраном. О его технической сложности говорят уже почти год, но если у Vivo получилось, то почему Samsung не может? В целом это будет старший брат Galaxy S9 со стилусом.

Что внутри?

После утечки из бенчмарка Geekbench здесь никаких сюрпризов. Ожидается процессор Snapdragon 845 с 6 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64/256 ГБ. Камера будет той же, что и Galaxy S9.

Когда ждать?

Согласно последним слухам, покажут его не как обычно осенью, а уже летом. Дескать, руководство Samsung недовольно продажами Galaxy S9 (они не выросли по сравнению с продажами S8) и хочет получить больше свободного времени на рынке, пока не вышел iPhone.

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