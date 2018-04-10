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Стив Возняк присоединился к Илону Маску в бойкоте Facebook
06:27 Сегодня Телеграф
Новости технологии: Сооснователь Apple Стив Возняк удалил свой аккаунт в Facebook из-за скандала с утечкой информации
Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что удалил свой аккаунт в Facebook.
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на USA Today.
"Люди доверяют Facebook каждую деталь своей жизни... А Facebook на этом зарабатывает. Этот доход полностью зависит от информации пользователей, но они сами не получают в ответ ничего", — заявил Возняк.
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Он добавил, что Facebook небрежно относится к приватной информации пользователей.
РФ могла получить данные 87 миллионов пользователей Facebook
Ранее из-за скандала с утечкой данных более 87 млн пользователей Facebook также Илон Маск удалил официальные страницы Facebook своих компаний Tesla и SpaceX.
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