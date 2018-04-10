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Норвежская компания первой в мире начнет использовать беспилотные грузовые суда

Yara Birkeland
17:23 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: www.dailytechinfo.org

Новости технологии: Компания Massterly будет использовать суда-роботы для морских грузоперевозок.

Компания Massterly планирует запустить массовое производство судов-роботов, которые будут заниматься перевозкой грузов по морю.
Yara Birkeland - морское судно, которое станет первым в мире полностью электрическим контейнеровозом-роботом. Когда флот судов Yara Birkeland в 2020 году начнет курсировать вдоль побережья Норвегии, суда будут ходить под контролем и управлением специалистов транспортной компании Massterly, которая была организована совсем недавно именно с этой целью.

Напомним нашим читателям, что разработка судов-роботов Yara Birkeland ведется специалистами норвежской морской технологической компании Kongsberg по заказу химической компании Yara. Компания же Massterly является результатом сотрудничества компании Kongsberg и морской транспортной компании Wilhelmsen.

Согласно имеющимся планам, специалисты компании Massterly будут привлечены к окончательному проектированию и строительству судов-роботов. Помимо этого, будет произведена разработка наземных центров управления, оборудование которых будет контролировать и иногда использоваться для дистанционного управления судами при их движении в норвежских территориальных и международных водах.

"В настоящее время мы стоим только в самом начале пути, который чуть позже откроет широкий рынок услуг морских автоматических транспортных перевозок" - рассказывает Томас Вилхелмсен (Thomas Wilhelmsen), президент компании Wilhelmsen, - "Сначала мы начнем использовать суда-роботы для каботажных перевозок, а затем мы планируем выйти и на уровень международных грузовых рейсов".

Штаб-квартира компании Massterly находится сейчас в Люсакере, Норвегия. К августу этого года компания должна быть полностью укомплектована штатом сотрудников, и, как уже упоминалось выше, суда-роботы Yara Birkeland должны начать курсировать вдоль берегов Норвегии уже в 2020 году.

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Новости технологии, Yara Birkeland, Беспилотный суда, Компания Kongsberg, Компания Massterly, морские перевозки.
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