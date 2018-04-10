В Швейцарии представили оружие для сбивания дронов (Видео)

С виду он напоминает пистолет с глушителем. Для того чтобы выстрелить сетку, нужно накрутить картридж на дульный срез, переломить однозарядный затвор, вставить холостой патрон 7,62х51 мм, закрыть затвор и взвести курок.

Сетка 2х2 метра изготавливается из высокопрочного полиэтилена, который на 40% лучше сопротивляется разрыву, чем арамид, не впитывает влагу и имеет силу натяжения 3000-4000 Н/мм².

После выстрела сетка быстро расправляется и окутывает роторы дрона. Компания гарантирует эффективную работу на расстоянии до 30 м. За точность стрельбы отвечает ЛЦУ Meopta Meosight III.

Сетемет разработан специально для правоохранительных органов, по словам представителей компании, уже используется полицейскими подразделениями Швейцарии и некоторых других стран.

Dropster поставляется в водонепроницаемом и ударопрочном кейсе. Внутри также находится 5 картриджей с сеткой, 5 холостых патронов, набор для чистки и средства защиты органов слуха и зрения.

MSRP: $5000-6000.