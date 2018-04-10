В Швейцарии представили оружие для сбивания дронов (Видео)
Новости технологии: Швейцарская компания Droptec выпустила сетемет Dropster, предназначенный для сбивания БПЛА.
С виду он напоминает пистолет с глушителем. Для того чтобы выстрелить сетку, нужно накрутить картридж на дульный срез, переломить однозарядный затвор, вставить холостой патрон 7,62х51 мм, закрыть затвор и взвести курок.
Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
Сетка 2х2 метра изготавливается из высокопрочного полиэтилена, который на 40% лучше сопротивляется разрыву, чем арамид, не впитывает влагу и имеет силу натяжения 3000-4000 Н/мм².
После выстрела сетка быстро расправляется и окутывает роторы дрона. Компания гарантирует эффективную работу на расстоянии до 30 м. За точность стрельбы отвечает ЛЦУ Meopta Meosight III.
Армия США отправляет "на пенсию" знаменитый боевой дрон MQ-1 Predator (Видео)
Сетемет разработан специально для правоохранительных органов, по словам представителей компании, уже используется полицейскими подразделениями Швейцарии и некоторых других стран.
Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
Dropster поставляется в водонепроницаемом и ударопрочном кейсе. Внутри также находится 5 картриджей с сеткой, 5 холостых патронов, набор для чистки и средства защиты органов слуха и зрения.
MSRP: $5000-6000.