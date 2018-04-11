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В Израиле инициировали расследование против Apple

Apple Israel
07:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Apple Israel

Новости технологии: Подобные расследования против Apple продолжаются также в Бразилии, Франции, Италии, Южной Кореи, США и других государствах.

Агентство по защите прав потребителей Израиля начало расследование по факту укрытия компанией Apple информации о замедлении ПО в смартфонах предыдущих поколений.

Об этом пишет Reuters.

«Агенство по защите потребителей и честной торговли сообщило, что уже допросило главу Apple в Израиле Рони Фридмана», - говорится в материале.

При этом представитель израильского агентства рассказал, что его ведомство имеет право налагать существенные штрафы по комерционным делам, но обсуждать такую возможность пока рано.

Как сообщал Укринформ, компания Apple в конце прошлого года замедлила работу смартфонов iPhone предыдущих моделей с целью уменьшения нагрузки на батареи. После громкого скандала производитель попросил прощения у пользователей и снизил цены на замену аккумуляторов в телефонах, начиная от iPhone 6 и выше.

Кроме того, Apple недавно выпустила обновление, которое позволяет пользователям выбирать режим работы ПО самостоятельно.

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Новости технологии, Apple, Israel, Израиль, Новости Израиля.
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