В Израиле инициировали расследование против Apple
Новости технологии: Подобные расследования против Apple продолжаются также в Бразилии, Франции, Италии, Южной Кореи, США и других государствах.
Агентство по защите прав потребителей Израиля начало расследование по факту укрытия компанией Apple информации о замедлении ПО в смартфонах предыдущих поколений.
Об этом пишет Reuters.
«Агенство по защите потребителей и честной торговли сообщило, что уже допросило главу Apple в Израиле Рони Фридмана», - говорится в материале.
При этом представитель израильского агентства рассказал, что его ведомство имеет право налагать существенные штрафы по комерционным делам, но обсуждать такую возможность пока рано.
Как сообщал Укринформ, компания Apple в конце прошлого года замедлила работу смартфонов iPhone предыдущих моделей с целью уменьшения нагрузки на батареи. После громкого скандала производитель попросил прощения у пользователей и снизил цены на замену аккумуляторов в телефонах, начиная от iPhone 6 и выше.
Кроме того, Apple недавно выпустила обновление, которое позволяет пользователям выбирать режим работы ПО самостоятельно.