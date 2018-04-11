Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными Масштабная проверка: какие ТРЦ в Украине признаны небезопасными
Новости: Трамп: Россия, готовься Трамп: Россия, готовься
Новости: "Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины "Днепр" - "Химик": анонс второго полуфинала чемпионата Украины
Новости: "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества "Темная зона" в Гренландии несет собой угрозу для человечества
X

SpaceX планирует перестать транслировать запуски своих ракет

SpaceX
14:31 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости технологии: У компании нет разрешения от Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) проверит все фотографии и видеозаписи с запусков ракет от SpaceX за последние 8 лет.

Агенство считает, что SpaceX нарушает американский закон от 1992 года, который обязывает компании получать лицензии на снимки и видеозаписи с околоземной орбиты.

NOAA узнала, что SpaceX проводит прямые трансляции своих запусков только после 6 февраля, когда компания запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с электромобилем Tesla на борту. Прямую трансляцию этого события смотрели более 2,5 млн человек, а ролик на YouTube уже собрал 25 млн просмотров - и может стать одним из наиболее популярных технологических видео на YouTube.

30 марта SpaceX проводила следующий запуск - ракеты-носителя Falcon 9, однако трансляция прервалась по требованию Управления. За несколько дней до последнего запуска SpaceX обращалась к NOAA за лицензией, однако процедура ее получения занимает до 120 дней. Из-за этого SpaceX может отказаться от трансляции запусков, которые состоятся в ближайшие три месяца.

Согласно американским законам, в США установлены ограничения на трансляции с ракет и спутников, чтобы никто не мог заниматься шпионажем. Ранее SpaceX транслировала только запуски ракет с поверхности Земли, что не запрещается этим законом. Однако для фотографий из космоса требуются необходимые лицензии. При этом многие эксперты считают, что закон несовершенен - качество съемки SpaceX не позволяет разглядеть любые объекты на поверхности.

6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией.

Также впервые удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты. Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находился манекен, одетый в скафандр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, SpaceX, YouTube, Запуск ракет, Разрешение, Трансляции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Дизайнеры показали концепт Samsung Galaxy Note 9 (Видео) Стив Возняк присоединился к Илону Маску в бойкоте Facebook Google готовит кардинальный редизайн браузера Chrome

Последние новости

Как будет выглядеть талисман Формулы-1 Под харьковским мостом обнаружили мешок с трупом Прогноз погоды на 12 апреля в Украине: будет тепло, местами грозы
Сегодня читают
01 Гройсман собирает Кабмин
02 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
03 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
04 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
05 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
Новости сегодня
14:58 Стала известна заявка футболистов "Ювентуса" на матч против "Реала"
14:54 Смех до слез: уморительные автоприколы для настоящих мужчин
14:50 Погибла вокалистка американской группы The Staple Singers
14:43 В Житомире из колонии сбежал опасный преступник
14:41 Перед матчем "Шахтер" - "Динамо" усилят меры безопасности
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: В Украине впервые с 2014 года снизились демократические показатели В Украине снизились демократические показатели
Новости: Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана
Новости: SpaceX планирует перестать транслировать запуски своих ракет SpaceX планирует перестать транслировать запуски своих ракет
Добавить комментарий
0