SpaceX планирует перестать транслировать запуски своих ракет

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) проверит все фотографии и видеозаписи с запусков ракет от SpaceX за последние 8 лет.

Агенство считает, что SpaceX нарушает американский закон от 1992 года, который обязывает компании получать лицензии на снимки и видеозаписи с околоземной орбиты.

NOAA узнала, что SpaceX проводит прямые трансляции своих запусков только после 6 февраля, когда компания запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с электромобилем Tesla на борту. Прямую трансляцию этого события смотрели более 2,5 млн человек, а ролик на YouTube уже собрал 25 млн просмотров - и может стать одним из наиболее популярных технологических видео на YouTube.

30 марта SpaceX проводила следующий запуск - ракеты-носителя Falcon 9, однако трансляция прервалась по требованию Управления. За несколько дней до последнего запуска SpaceX обращалась к NOAA за лицензией, однако процедура ее получения занимает до 120 дней. Из-за этого SpaceX может отказаться от трансляции запусков, которые состоятся в ближайшие три месяца.

Согласно американским законам, в США установлены ограничения на трансляции с ракет и спутников, чтобы никто не мог заниматься шпионажем. Ранее SpaceX транслировала только запуски ракет с поверхности Земли, что не запрещается этим законом. Однако для фотографий из космоса требуются необходимые лицензии. При этом многие эксперты считают, что закон несовершенен - качество съемки SpaceX не позволяет разглядеть любые объекты на поверхности.

6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией.

Также впервые удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты. Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находился манекен, одетый в скафандр.