Американская компания представила умную колонку для дома Google Home

Это центральная единица умного дома от Google. Google Home очень похож на такое устройство, как Amazon Echo, имеет тесную интеграцию со всеми продуктами Google, в том числе с новым Assistant, призванным улучшить голосовое взаимодействие с приложением Google Now.

Сама колонка небольшая и меньше, чем другие умные колонки, однако это не прошло бесследно и качество звука пострадало. Вес колонки составляет 477 грамм, высота 14,3 сантиметра, а диаметр 9,6 сантиметра. Верхняя часть наклонена для того, чтобы удобнее было управлять сенсорной панелью и считывать с неё информацию, которая выводится в виде цветных точек.

Для начала работы с колонкой надо будет загрузить приложение Google Home. Когда приложение загружается, чтобы активировать колонку, надо будет всего лишь следовать инструкциям. При этом, при настройке приложение сам предложит подключить Google музыку или Spotify, написав, что он бесплатный. Если есть аккаунт, то подвязываем девайс к нему и спокойно слушаем, а если аккаунта нет, то музыку можно воспроизводить через Bluetooth.

Если все же вернуться к звуку, то он вообще не впечатлил. В реальной жизни бас в колонке не слишком четкий, а средние частоты смешанные в единую кашу. Хотя, нельзя не отметить, что некоторые композиции, где есть четкий бас, будут звучать неплохо. Поэтому звук можно назвать "звуком на любителя".

В основе колонки два низкочастотных динамика и один твиттер, расположены они с трех сторон, а с четвертой находится разъем для подключения к розетке, так как встроенного аккумулятора колонка не имеет. Чуть ниже находится разъем microUSB, который нужен в основном для перепрошивки устройства, так как больше ничего не позволяет сделать.

Все три динамика двохдюймовые, а доступ к ним и к гнезду можно получить сняв накладку с сеткой. Ее достаточно просто потянуть вниз и она отстегивается. Крепление магнитное и очень приятное. Внутри находятся направляющие, которые позволят установить накладку правильно. При желании ее можно заменить на другую, добавив в дизайн индивидуальности.

Управлять можно с помощью голоса, а можно с помощью верхней панели. Для изменения громкости нужно провести пальцем по кругу, для включения ассистента – долгое нажатие, а для того, чтобы поставить трек на паузу – короткое. Если не хочется, чтобы колонка слушала вас постоянно, достаточно выключить микрофон, нажав кнопку на задней панели.

Общение происходит пока только на английском, но произношение колонка понимает хорошо поэтому проблем с этим быть не должно. Так же она в некоторой степени понимает контекст, что позволит строить более продуктивный диалог, чем с той же Siri и Алексой. Полезной будет функция перевода, и функция поиска, которая по сути является базовой для Google. Например, когда вам стало интересно кто такой Джаред Лето, можно будет спросить и получить короткую и понятную ответ.

Стоимость Google Home в США составляет 129 долларов (около 3350 гривен), что совсем не много, учитывая ее возможности и то, что конкурент от Apple, который обладает значительно меньшей функциональностью, стоит в несколько раз дороже.