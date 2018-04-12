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Xiaomi выпустили автомобильную зарядку для ноутбуков

Автомобильная зарядка для ноутбуков Mi Car Inverter
10:23 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Китайская компания Xiaomi презентовали еще одну новинку.

Устройство позволяет заряжать не только телефон, навигатор, регистратор и другую мелкую электронику, которая использует постоянный ток, но и устройства, использующие переменный ток, например ноутбук.

Mi Car Inverter вставляют в подстаканник и специальным кабелем подключают к прикуривателю автомобиля. Пользователь получает 2х USB порты (5В, 2.1А), а также стандартную розетку для подключения устройств мощностью до 100 ватт.

Сейчас гнездо совместное только с китайским стандартом вилки, поэтому в других регионах придется использовать переходник.

Гаджет использует целый ряд защитных технологий от перегрузки, от превышения тока, от низкого напряжения, от короткого замыкания, от перегрева и тому подобное.

Стоимость такой розетки в Китае составляет 31 доллар (800 гривен).

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Новости технологии, Mi Car Inverter, Xiaomi, Автомобильная зарядка, Зарядка, Зарядка для ноутбуков.
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