Xiaomi выпустили автомобильную зарядку для ноутбуков

Устройство позволяет заряжать не только телефон, навигатор, регистратор и другую мелкую электронику, которая использует постоянный ток, но и устройства, использующие переменный ток, например ноутбук.

Mi Car Inverter вставляют в подстаканник и специальным кабелем подключают к прикуривателю автомобиля. Пользователь получает 2х USB порты (5В, 2.1А), а также стандартную розетку для подключения устройств мощностью до 100 ватт.

Сейчас гнездо совместное только с китайским стандартом вилки, поэтому в других регионах придется использовать переходник.

Гаджет использует целый ряд защитных технологий от перегрузки, от превышения тока, от низкого напряжения, от короткого замыкания, от перегрева и тому подобное.

Стоимость такой розетки в Китае составляет 31 доллар (800 гривен).