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Компания Huawei собирается выпустить безрамочный ноутбук Honor Magicbook

Honor
17:25 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Основной выдающейся особенностью новинки являются ультратонкие рамки со всех сторон.

Бренд Honor официально объявил о том, что его первой моделью ноутбука станет безрамочный Honor Magicbook. Ноутбук будет представлен вместе со смартфоном Honor 10 19 апреля.

Основной выдающейся особенностью новинки являются ультратонкие рамки со всех сторон. Вероятно, это не будет похоже на модели ноутбуков разных брендов, которые в настоящее время находятся на рынке. В этой связи Honor Magicbook потенциально может стать очень успешным устройством.

"Мы можем увидеть первый безрамочный ноутбук, который запустит революцию, подобную той, которая уже распространяется по индустрии смартфонов", - пишут журналисты GizmoChina.

Информации о характеристиках и других особенностях новинки пока нет. Предполагается, что новинка будет стоить дешевле, чем MacBook от Apple, хотя "эти два имени и похожи".

Интересно, что изначально новость о ноутбуке от Honor была воспринята как шутка, так как первый тизер опубликовали 1 апреля. Кроме того, никакие характеристики устройства до сих пор не просачивались в Интернет.

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Новости технологии, Honor, Honor Magicbook, Huawei, Безрамочные ноутбуки, Безрамочный ноутбук Honor Magicbook, Ноутбуки.
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