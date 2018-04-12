Специалисты назвали причины низких продаж смарт-динамиков Apple

Специалисты рассказали о причинах низкой продажи смарт-динамиков Apple HomePod. Они полагают, что виной этому стала высокая цена на устройство.

Известно, что Apple ограничила количество заказов на «умные» динамики у компании производителя. За первые десять недель устройство составило всего 10% от общей доли рынка. 14% досталось Google Home, а доля продаж для Amazon Echo составила 73%. Основной причиной провала динамиков специалисты называют цену в $349.

Второй проблемой эксперты называют ограниченность HomePod в плане воспроизведения музыки, которая проигрывается только из приложения Apple Music. Проблемой устройства является и возможность взаимодействовать только с iPhone и другими гаджетами компании Apple.

Еще одной причиной низких продаж специалисты считают поздний выход HomePod на рынок. Многие рассчитывали преподнести своим близким «умную» колонку в виде подарка на католическое рождество, но гаджет поступил в продажу несколько позднее, в феврале 2018 года. Упущенный момент, а также неоправданные ожидания покупателей значительно снизили интерес к смарт-динамикам.