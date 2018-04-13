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В Instagram появится новая полезная функция

Новая функция Instagram
19:58 Сегодня Телеграф
www.macdigger.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В Instagram появится возможность скачать все свои фотографии и видео.

Пресс-секретарь Instagram рассказал, что компания создает инструмент, который позволит сохранить все фотографии, видео и сообщения, которые были отправлены пользователем.

Этот инструмент может помочь пользователям покинуть Instagram, чтобы, например, перейти в другую конкурирующую соцсеть. Таким образом Instagram хочет не только облегчить жизнь пользователям, но и подчиниться новому закону о конфиденциальности, который с 25 мая будет действовать на всей территории Европейского союза. В одном из пунктов этого закона сказано, что компании должны предоставить клиентам возможность переноса собственных данных.

Исторически сложилось, что Instagram затрудняет экспорт контента. В социальной сети нельзя сохранить изображение и видео на устройство, в том числе и собственное. Это несмотря на то что Instagram скоро исполнится восемь лет, а количество пользователей превышает отметку 800 млн. Для сравнения, в Facebook такая возможность появилась в 2010 году, когда соцсети было шесть лет.

Неизвестно, смогут ли пользователи сохранить списки подписок, комментарии и отметки "Нравится". Также неясно, будут ли фотографии и видео загружаться в оригинальном качестве или в сжатом.

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Новости технологии, Facebook, Instagram, Новости Instagram, Обновления Instagram.
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