Американцы представили ноутбук-трансформер со сверхмощным процессором

Им стал Dell Inspiron 7000, который к тому же имеет экран, который поворачивается на 360 градусов. Американская компания представила 2 версии новых ноутбуков – Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U APU. Младшая модель будет работать с интегрированным видеоядром Vega 8, а старшая версия – Vega 10 IGP. Базовые Inspiron 7000 будут оснащаться 8 Гбайт оперативной памяти, а более производительные – 12 Гбайт. Dell заявляет, что максимальное количество оперативной памяти, которую можно установить в эти ноутбуки-трансформеры составляет 16 Гбайт.

Все версии "2 в 1" будут оснащаться SSD объемом 256 ГБ. Не всем такого объема будет достаточно, но Dell решила отказаться от относительно медленных жестких дисков.

Все варианты Inspiron 7000 с процессорами AMD получат 13-дюймовые IPS-экраны с разрешением 1920х1080 пикселей. Также они будут комплектоваться клавиатурой с подсветкой и веб-камерой с функцией Windows Hello. Весит "трансформер" всего 1,8 килограмм.

Цены на Dell Inspiron 7000 стартуют от 730 долларов (18 970 гривен), столько будет стоить модель с Ryzen 5 2500U с графикой Vega 8, DDR4-памятью на 8 Гбайт и накопителем на 256 Гбайт. За Ryzen 7 2700U APU и 12 ГБ памяти нужно будет заплатить 880 долларов (около 22 860 гривен). Для сравнения, такой же набор характеристик но с процессором Intel Core i5-8250U стоит 850 долларов (около 22 000 гривен).