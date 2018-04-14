Стоит ли человечеству бояться искусственного интеллекта
Новости технологии: Сооснователь Apple Стив Возняк прокомментировал развитие технологий искусственного интеллекта и поделился мыслями о том, грозит ли роботизация человечеству.
Возняк убежден, что искусственный интеллект не сможет вытеснить человека.
"Ключевое слово в понятии "искусственный интеллект" – не интеллект, а искусственный. Интеллект – это не то же самое, что человеческий мозг. Для нас пока загадка, как запрограммирован человеческий мозг и как он принимает решения", – говорит Возняк.
По его словам, искусственный интеллект потребует человеческого вмешательства, поэтому не стоит волноваться, что когда-нибудь роботы заменят людей и вытеснят их с рабочих мест.
"Искусственный интеллект всегда будет нуждаться в человеке. Конечно, по мнению некоторых, искусственный интеллект станет настолько продуктивным, что люди будут не нужны. Но я не понимаю, как это может быть. Даже если машина сможет общаться как человек (вы только представьте себе, насколько сложно этого добиться), человек всегда будет важнее машины", – отметил Возняк.