Эксперты назвали возможную цену iPhone 2018

Аналитики швейцарского банка UBS считают, что в этом году флагманский смартфон Apple будет стоить дороже, чем iPhone X.

Аналитики UBS Стивен Милунович и Бенджамин Уилсон прогнозируют, что флагман Apple будет стоить 1100 долларов. Своё мнение они аргументируют тем, что за последние несколько лет Apple убедила клиентов, что смартфон в среднем стоит 600-800 долларов. Компания смогла значительно увеличить прибыль, несмотря на то что количество проданных смартфонов сократилось на 1%.

В то же время Милунович и Уилсон считают, что самый доступный iPhone в линейке 2018 года будет стоить на 300 долларов дешевле, чем флагман. Прогноз аналитиков совпадает с предположениями Мин-Чи Куо.

iPhone SE может подешеветь до 300 долларов, чтобы привлечь больше пользователей Android. Непонятно только относится ли этот прогноз к текущему iPhone SE или к ещё не анонсированному iPhone SE 2.