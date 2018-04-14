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Эксперты назвали возможную цену iPhone 2018

iPhone
20:17 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Флагманский iPhone в 2018 году может стоить 1100 долларов

Аналитики швейцарского банка UBS считают, что в этом году флагманский смартфон Apple будет стоить дороже, чем iPhone X.

Аналитики UBS Стивен Милунович и Бенджамин Уилсон прогнозируют, что флагман Apple будет стоить 1100 долларов. Своё мнение они аргументируют тем, что за последние несколько лет Apple убедила клиентов, что смартфон в среднем стоит 600-800 долларов. Компания смогла значительно увеличить прибыль, несмотря на то что количество проданных смартфонов сократилось на 1%.

В то же время Милунович и Уилсон считают, что самый доступный iPhone в линейке 2018 года будет стоить на 300 долларов дешевле, чем флагман. Прогноз аналитиков совпадает с предположениями Мин-Чи Куо.

iPhone SE может подешеветь до 300 долларов, чтобы привлечь больше пользователей Android. Непонятно только относится ли этот прогноз к текущему iPhone SE или к ещё не анонсированному iPhone SE 2.

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Новости технологии, Apple, iPhone, iPhone 2018, Цена iPhone 2018, Цена нового iPhone.
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