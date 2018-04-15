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В Google Play нашли десятки антивирусов-подделок

Google Play
09:07 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В магазине Google Play обнаружили 35 поддельных антивирусов, которые опасны для устройств на базе Android.

“Обнаружены антивирусы создают лишь ощущение безопасности, а на самом деле лишь показывают пользователям рекламу и отвлекают их имитацией своей работы. Изученные экспертами приложения имитируют работу антивируса такими методами, как создание “белых” и “черных” списков приложений, в которые попадают такие популярные приложения, как Facebook, Instagram и Skype”, - говорится в сообщении.

Нежелательные приложения удалены из Google Play после уведомления специалистов компании ESET. Однако до этого антивирусы-подделки уже успели скачать в целом около 7 млн доверчивых пользователей.

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Новости технологии, Google Play, Антивирус, Подделка, Приложение, Техно.
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