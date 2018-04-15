В Google Play нашли десятки антивирусов-подделок

“Обнаружены антивирусы создают лишь ощущение безопасности, а на самом деле лишь показывают пользователям рекламу и отвлекают их имитацией своей работы. Изученные экспертами приложения имитируют работу антивируса такими методами, как создание “белых” и “черных” списков приложений, в которые попадают такие популярные приложения, как Facebook, Instagram и Skype”, - говорится в сообщении.

Нежелательные приложения удалены из Google Play после уведомления специалистов компании ESET. Однако до этого антивирусы-подделки уже успели скачать в целом около 7 млн доверчивых пользователей.