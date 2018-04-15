https://telegraf.com.ua/files/2018/04/630_360_1520961022-4740-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4011038-v-google-play-nashli-desyatki-antivirusov-poddelok.html
В Google Play нашли десятки антивирусов-подделок
09:07 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости технологии: В магазине Google Play обнаружили 35 поддельных антивирусов, которые опасны для устройств на базе Android.
“Обнаружены антивирусы создают лишь ощущение безопасности, а на самом деле лишь показывают пользователям рекламу и отвлекают их имитацией своей работы. Изученные экспертами приложения имитируют работу антивируса такими методами, как создание “белых” и “черных” списков приложений, в которые попадают такие популярные приложения, как Facebook, Instagram и Skype”, - говорится в сообщении.
Нежелательные приложения удалены из Google Play после уведомления специалистов компании ESET. Однако до этого антивирусы-подделки уже успели скачать в целом около 7 млн доверчивых пользователей.
Telegraf.com.ua