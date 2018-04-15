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Компания Xiaomi представила новый игровой смартфон

Корпус смартфона имеет странную форму.
17:22 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Корпус смартфона Xiaomi имеет необычную форму.

Xiaomi представила смартфон Black Shark с необычным дизайном, топовыми характеристиками, жидкостной системой охлаждения и подключаемым геймпадом.

Корпус смартфона имеет странную форму. Видимо, это сделано для того, чтобы его комфортнее было держать в горизонтальной ориентации. На корпусе имеются зелёные элементы, которые должны намекать на принадлежность смартфона к игровым аппаратам. Такие же акцентные цвета присутствуют в оболочке смартфона Joy UI, установленной поверх Android 8.0. Вместо привычной MIUI компания решила установить специальную надстройку для геймеров. На задней стороне корпуса есть кнопка в форме буквы S, которая активирует игровой режим. Во время игры можно отключить кнопку Home со встроенным сканером отпечатков пальцев.

6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 х 1080 поддерживает HDR10. Некоторые источники сообщают, что он также поддерживает кадровую частоту 120 Гц, как у iPad Pro 10,5 и Razer Phone, но официального подтверждения этой информации не было.

Black Shark получил процессор Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти. Для файлов будет доступно 64 либо 128 ГБ памяти, при этом слота для карт microSD нет. В смартфоне установлена жидкостная система охлаждения, которая, по заявлению Xiaomi, может снизить температуру на восемь градусов. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка.

В Black Shark нет разъёма для наушников, зато есть разъём USB Type-c. К нему можно подключить внешний джойстик, который совместим с определёнными играми. Спереди находится камера на 20 МП с поддержкой портретного режима. Задняя камера состоит из двух модулей на 20 и 12 МП.

Младшая версия Xiaomi Black Shark стоит 2999 юаней, а старшая — 3499 юаней. Геймпад обойдётся в 179 юаней. Продажи стартуют 20 апреля 2018 года.

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Новости технологии, Black Shark, Xiaomi, Игровые смартфоны, Смартфоны, Телефоны.
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