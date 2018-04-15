Apple Music установил новый рекорд

Потоковый сервис Apple Music официально перешагнул отметку в 40 миллионов подписчиков, сообщает Variety. В связи с этим в Купертино приняли решение о проведении перестановок в руководстве музыкального продукта, назначив на пост ответственного за его развитие Оливера Шуссера.

Оливер Шуссер — протеже Эдди Кью, пришедший на работу в Apple в начале нулевых годов, где большую часть времени посвятил App Store и iTunes. До своего назначения на пост главы отдела, занятого продвижением Apple Music во всем мире, Шуссер был вице-президентом по международному контенту.

Скорость, с которой развивается Apple Music, делает его одним из наиболее быстро растущих сервисов во всем мире. Менее месяца назад мы сообщали, что совокупная аудитория сервиса не превышает 38 миллионов пользователей, тогда как в апреле 2016 их количество едва перевалило за 10 миллионов.

Осознавая ответственность, которая лежит на компании, Apple приняла решение разнообразить контент, транслируемый Apple Music. С некоторых пор пользователям сервиса стали доступны фильмы, эксклюзивные телешоу и видеоклипы. До 2022 года на производство видеоконтента Apple планирует потратить 4 миллиарда долларов.