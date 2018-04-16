Военные технологии: армия Британии получила обновленные винтовки SA80A3 (Видео)

Британская гренадерская гвардия стала первым подразделением, которое примет на вооружение обновленные буллпап-винтовки SA80A3, за доработку которых взялась компания Heckler&Koch.

Основным визуальным отличием от версии A2 является новое цевье от Heckler&Koch с системой крепления Hkey.

Что касается улучшений, то ранее многие утверждали, что винтовка была построена с нуля, хотя, скорее всего, нижняя часть ствольной коробки осталась оригинальной. Также сообщается, что у винтовки были улучшены направляющие затвора, использовалась лучшая сварка, которая исключает деформацию, как это случалось с ранними моделями.

Также можно заметить полноразмерную планку Пикатинни, которая позволяет установить дневной и ночной прицел одновременно. Верхняя часть ствольной коробки обратно совместима с ранними модификациями A2.

Газ-блок уменьшен, и теперь является составной частью цевья. Соотвественно, мушки теперь нет, но планка Пикатинни позволяет установить ее складной аналог. Новое цевье от HK заменило собой вариант от Daniel Defence, и может похвастаться двумя планками Пикатинни и системой крепления Hkey. Цевье, кстати, крепится непосредственно к нижней части ствольной коробки, что должно улучшить точность стрельбы.

Ствольная коробка также сменила цвет с черного на Flat Dark Earth, так как этот окрас больше подходит под боевые условия дислокации британских солдат и цвет их униформы. Пистолетная рукоятка оливкового цвета, щека и затыльник приклада из пластика остались без изменений.

Также был снижен вес автомата – примерно на 150 г. Об изменениях внутренних компонентов пока информации нет.

Изначальная стоимость контракта составляла £2,7 млн, но в январе 2017 г. она уменьшилась до £2 млн. Это значит, что каждая из 5 тыс. винтовок обойдется армии в £300.

Несмотря на то, что в 2025 г. британцы откажутся от автомата L85, они не прекращают планов по его дальнейшей модернизации.