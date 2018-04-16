В гонке за выпуск первого складного смартфона появился новый сильный игрок

В сети уже давно ходят слухи о Samsung Galaxy Х — первом гибком смартфоне, который будет раскрываться, как книга. Но теперь появилась информация, что первым производителем таких устройств станет вовсе не Samsung, а Huawei.

Новый игрок.

Напомним, Huawei уже запатентовала складной смартфон, который в развернутом виде напоминает планшет. А теперь компания якобы заказала AMOLED-дисплеи для будущих устройств у LG Display. Samsung же планирует использовать собственные разработки.

Больше никаких подробностей о смартфоне не известно, но ожидается, что он выйдет уже в ноябре текущего года. Но не исключено, что тогда покажут только прототип, а к серийному производству приступят позже.

А что у Samsung?

А вот южнокорейский гигант отложил выпуск Galaxy Х на 2019 год. Поговаривают, что компания столкнулась с техническими проблемами, главная из которых — заломы на месте сгиба матрицы. К тому же, в компании обещают не гнаться за пальмой первенства, а выпускать полностью завершенные, доработанные устройства, пусть и с опозданием.

К слову, над складными смартфонами также работают LG, Apple и Lenovo.