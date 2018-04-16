Американцы презентовали новую линейку процессоров для "умных" камер

Предполагается, что с их помощью производители смогут оснастить свои продукты искусственным интеллектом, возможностью обработки изображения в экстремально сложных условиях освещения, стабилизацией, "компьютерным зрением" и другими современными функциями.

Более того, разработчикам не придется использовать предыдущие мобильные чипы, благодаря чему результат будет гораздо лучше того, что мы видели ранее.

Процессоры могут использоваться в любой камере, которая создана для сложных съемок. Например, спортивные камеры, камеры безопасности, 360-градусные камеры и даже роботы, которым нужна камера для ориентации в пространстве и для перемещения. Чипы поддерживают 4К-видео, многопоточные трансляции, обработку панорамного видео, WQHD-экраны и систему избежания столкновений.

Qualcomm хочет облегчить производителям внедрение новых умных функций в камеры и связанную с ними технику. Специально созданные для этой индустрии процессоры потребляют меньше энергии и при этом демонстрируют лучшую производительность по сравнению с традиционными "универсальными" чипами, вроде мобильных SoC.

Стоит отметить, ранее Qualcomm пробовала создавать специальные чипы для камер, но для этого использовались предыдущие модели Snapdragon. В этот раз процессоры с самого начала построены для конкретного типа девайсов.

Первыми двумя новыми процессорами стали QCS605 и QCS603 (они не имеют отношения к линейке Snapdragon 600). Их главное назначение – Wi-Fi-камеры. Модель 605 поддерживает 4К/60 FPS, а 603 4К/30 FPS. Производитель уже начал отправлять первые образцы процессоров своим партнерам. Первые устройства на новых QCS мы увидим во второй половине этого года.