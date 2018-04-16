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У владельцев iPhone 8 возникли проблемы после обновления операционной системы

iPhone 8
10:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Владельцы iPhone 8 обнаружили проблему, которая может возникнуть после обновления смартфона до операционной системы iOS 11.3.

После инсталляции пакета обновлений есть вероятность отказа сенсорного дисплея. Данная проблема появляется у смартфонов, в которых ранее меняли экран. Но стоит заметить, что это касается только тех кмоднлей, замена дисплея которых проводилась в сторонних мастерских, а не в официальных сервисных центрах Apple. Точной информации о масштабах проблемы пока нет, но известно, что речь идет о тысячах смартфонов.

В компании Apple ситуацию пока не комментируют. Поэтому не известно, или это часть продуманной стратегии компании, или проблема возникла случайно. Не исключено, что это просто программная ошибка, которую устранят с последующим обновлением.

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Новости технологии, iPhone 8, Гаджет, Обноввления, Операционная система, Проблемы, Смартфон, Устройство.
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