У владельцев iPhone 8 возникли проблемы после обновления операционной системы

После инсталляции пакета обновлений есть вероятность отказа сенсорного дисплея. Данная проблема появляется у смартфонов, в которых ранее меняли экран. Но стоит заметить, что это касается только тех кмоднлей, замена дисплея которых проводилась в сторонних мастерских, а не в официальных сервисных центрах Apple. Точной информации о масштабах проблемы пока нет, но известно, что речь идет о тысячах смартфонов.

В компании Apple ситуацию пока не комментируют. Поэтому не известно, или это часть продуманной стратегии компании, или проблема возникла случайно. Не исключено, что это просто программная ошибка, которую устранят с последующим обновлением.