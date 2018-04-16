https://telegraf.com.ua/files/2018/04/472_product_1-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4012434-u-vladeltsev-iphone-8-voznikli-problemyi-posle-obnovleniya-operatsionnoy-sistemyi.html
У владельцев iPhone 8 возникли проблемы после обновления операционной системы
Новости технологии: Владельцы iPhone 8 обнаружили проблему, которая может возникнуть после обновления смартфона до операционной системы iOS 11.3.
После инсталляции пакета обновлений есть вероятность отказа сенсорного дисплея. Данная проблема появляется у смартфонов, в которых ранее меняли экран. Но стоит заметить, что это касается только тех кмоднлей, замена дисплея которых проводилась в сторонних мастерских, а не в официальных сервисных центрах Apple. Точной информации о масштабах проблемы пока нет, но известно, что речь идет о тысячах смартфонов.
В компании Apple ситуацию пока не комментируют. Поэтому не известно, или это часть продуманной стратегии компании, или проблема возникла случайно. Не исключено, что это просто программная ошибка, которую устранят с последующим обновлением.
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