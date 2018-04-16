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Глава Xiaomi случайно продемонстрировал новый фитнес-браслет Mi Band 3

Глава Xiaomi с новым браслетом Лэй Цзюнь
12:27 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: На презентации игрового смартфона Black Shark генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь случайно показал свой новый умный браслет.

Судя по всему, на руке у Лэй Цзюня был Xiaomi Mi Band 3, который пока не представлен официально. Дело в том, что у Mi Band 2 поверхность дисплея полностью плоская, тогда как трекер на руке главы Xiaomi имеет форму таблетки с закругленными краями и плавно переходит в ремешок. Также дисплей новинки больше, чем у Mi Band 2.

Скорее всего, аксессуар стал больше, что полностью лишает его совместимости с ремешками от Mi Band 2 и 1s. Круглая сенсорная кнопка осталась на прежнем месте, но, по слухам, изменила свою функциональность и используется для возврата в предыдущее меню.

Предполагается, что Mi Band 3 получит стандартный набор функций для здоровья, который включает в себя датчик сердечного ритма, GPS, шагомер, таймер сна и многое другое. Кроме того, устройство получит поддержку Bluetooth 4.2 и, вероятно, защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Добавим, что 25 апреля в Уханьском университете в Китае состоится пресс-конференция, на которой будет представлен новый смартфон Xiaomi. Не исключено, что Mi Band 3 представят именно на этом мероприятии. Предположительная стоимость новинки в Китае — $35.

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